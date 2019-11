Das direct market plus Portfolio liegt aktuell bei 102.53 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von +2,52%. Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: Athos Immobilien, startup300, Sanochemia. Das direct market Portfolio liegt aktuell bei 105.61 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von +5,30%. Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: Valneva SE VZ, World Excellent Products, European Lithium. Und ein kleines Update zu der mit Liquiditätsproblemen kämpfenden Ecoduna, nicht börsenotiert, aber doch - zumindest früher - nahe dran: Im Traderoom werden 13.000 Stück von 3 Verkäufern zu 6,5 Euro angeboten.. Hier unter dem Link auf "Angebote" klicken: https://traderoom.ecoduna.com/ (Der Input von gabb Neue Aktien für ...

