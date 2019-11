Auch Reisende in Niedersachsen und Bremen müssen sich wegen des angekündigten Streiks bei der Lufthansa auf mögliche Flugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiter aufgerufen, am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederzulegen. An den Flughäfen Hannover, Bremen und Münster/Osnabrück könnte das jeweils die Lufthansa-Verbindungen von und nach Frankfurt und München treffen. Insgesamt geht es an beiden Tagen in Hannover um 64 Flüge, in Bremen um 48 Flüge und in Münster/Osnabrück um 36 Flüge. Allerdings sind die genauen Auswirkungen noch unklar, da die Lufthansa ihren Sonderflugplan erst am Mittwoch veröffentlichen will. Zudem versucht die Airline, den Streik vor Gericht zu stoppen.

Die meisten Passagiere stellten sich frühzeitig auf den Streik ein und stiegen bei Inlandsverbindungen auf das Auto oder die Bahn um, erklärte eine Sprecherin des Flughafens Hannover: "Wir erwarten daher keine langen Schlangen oder gestrandete Passagiere."/cwe/DP/edh

