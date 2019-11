Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia ist nun auch in Schweden die Nummer 1 unter den Wohnungsunternehmen. Der Schritt gelingt, nachdem heute von der schwedischen Fusionskontrollbehörde die kartellrechtliche Freigabe für den Erwerb eines 61,19 Prozent-Anteils am Grundkapital sowie eines 69,3 Prozent-Anteils der Stimmrechte am Wohnungsunternehmen Hembla erteilt wurde. Die Transaktion hat nach Unternehmensangaben einen Wert von ca. 1,14 Milliarden Euro. Durch den Schritt nimmt..

