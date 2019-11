Ungeachtet des anhaltenden Streits in der großen Koalition hat Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus unterstrichen, dass seine Fraktion die Grundrente will. Er bedauerte am Dienstag in Berlin vor Beginn einer Fraktionssitzung, dass der Koalitionspartner SPD mehr wolle, als im Koalitionsvertrag vereinbart sei. Darüber werde man mit der SPD reden.

Allerdings müsse die Grundrente so gerecht wie möglich gestaltet werden. Und das bedeute, dass die Rente nur bei denen ankommen solle, die tatsächlich bedürftig seien, argumentierte Brinkhaus. Es müsse die Finanzierung gesichert sein und es dürfe mit Blick auf die Arbeitsjahre auch "keine Abbruchkanten" geben. Es seien noch viele Sachfragen zu klären. Bedauerlicherweise werde aus der Sachfrage Grundrente eine politische Frage gemacht.

Nach Teilnehmerangaben sagte Brinkhaus in der Fraktionssitzung ergänzend, es handle sich um eine Sachfrage und nicht um eine Koalitionsfrage. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte nach diesen Angaben in der Sitzung, auch Mieteinnahmen oder Lebensversicherungen müssten in einer Bedürftigkeitsprüfung einbezogen werden.

Am vergangenen Wochenende wurde ein Koalitionsausschuss, der am Montag über die Grundrente entscheiden sollte, überraschend auf kommenden Sonntag verschoben, weil es noch Beratungsbedarf gibt.

Dobrindt hatte am Dienstag vor der Fraktionssitzung gesagt, dass die Vorarbeiten zur Grundrente bereits so weit gereift seien, dass der Koalitionsausschuss durchaus darüber entscheiden könne. Die zuständige Arbeitsgruppe habe dafür eine Entscheidungsbasis geschaffen. Dem Ausschuss würden mehrere Varianten vorgelegt, machte Dobrindt deutlich. Es gehe also nicht um ja oder nein, sondern um eine Entscheidung, wie zielgenau man die Grundrente ausrichten wolle. Und das sei Aufgabe des Koalitionsausschusses. Auch Dobrindt beharrte auf einer Bedürftigkeitsprüfung. Eine Prüfung nach dem Einkommen sei jetzt umfassend gewährleistet./rm/bk/DP/edh

