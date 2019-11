Wegen Verstößen gegen die DSGVO hat die Berliner Datenschutzbeauftragte ein Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Euro gegen die Deutsche Wohnen verhängt. Es ist die mit Abstand höchste Strafe, die in Deutschland bislang wegen Datenschutzvergehen verhängt wurde. Die Berliner Datenschutzbeauftragte hat ein Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Euro gegen die Deutsche Wohnen erlassen. Die börsennotierte Wohnungsgesellschaft soll nach Angaben der Berliner Aufsichtsbehörde Daten von Mieterinnen und Mietern auf eine Art und Weise gespeichert haben, die keine Möglichkeit zur Löschung vorsieht. Damit habe das Unternehmen gegen die Datenschutzgrundverordnung ...

