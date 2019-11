Die BMW Group setzt zunehmend auf E-Mobilität - und bringt diesen Ansatz in naher Zukunft auch in einer neuen Ladeinfrastruktur zum Ausdruck. BMW hat die E-Mobilität nachhaltig im Fokus. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum der Konzern seine Ladeinfrastruktur für Elektroautos nun deutlich ausbaut. Bau von 4.100 Ladepunkten Wie die BMW Group in einer Pressemitteilung wissen lässt, werden bis 2021 mehr als 4.100 Ladepunkte für Elektroautos an den eigenen deutschen Standorten installiert. Etwa die Hälfte der Ladepunkte soll auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...