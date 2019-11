Huawei will App-Entwickler mit insgesamt einer Milliarde US-Dollar unterstützen, wenn diese "ihren Beitrag zu einem neuen, intelligenten und innovativen mobilen Ökosystem leisten wollen." Es dürfte als Kampfansage zu verstehen sein, was Huawei auf dem Web Summit 2019 im portugiesischen Lissabon vorgestellt hat. In seinem sogenannten Developer-Incentive-Program wird Huawei Fördermittel in Höhe von einer Milliarde Dollar für Entwickler weltweit bereitstellen. Die Förderung soll die Entwicklung, das Marketing und die Monetarisierung der entstehenden Apps umfassen. Huaweis ...

