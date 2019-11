Am Dienstag meldete sich Vonovia mit neuen Zahlen. Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen die "positive Geschäftsentwicklung" fortgesetzt. So konnte das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern (FFO - in der Immobilienbranche übliche Kennzahl) in den ersten 9 Monaten 2019 um 11% auf 932,8 Mio. Euro gesteigert werden. Hier gilt es allerdings auch zu beachten, dass Vonovia über Zukäufe gewachsen ist. Vonovia selbst verweist in dem Kontext auf die Zukäufe von BUWOG und Victoria Park. Es sei eine ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...