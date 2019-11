Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 5. November 2019 Stefan Hassler aus Vaduz zum Leiter des Amtes für Umwelt bestellt.Der bisherige Leiter, Helmut Kindle, verlässt die Landesverwaltung auf Ende März 2020 und geht in Frühpension.Stefan Hassler ist aktuell forensischer und beratender Rechtsanwalt im Zivil- und Strafrecht sowie im Staats- und Verwaltungsrecht mit eigener Kanzlei. Zudem ist er Inhaber und Geschäftsführer einer Unternehmensberatungsfirma und führt verschiedene Verwaltungsratsmandate aus. Hassler bringt fundierte Erfahrungen aus seiner früheren Tätigkeit beim Amt für Umweltschutz, als Mitarbeiter der Regierung im Ressort Umwelt, Raum, Land- und Waldwirtschaft sowie durch seine selbständige Tätigkeit im Bereich "Ökologische Beratung und Projekte" mit.Stefan Hassler hat an der ETH Zürich das Studium der Umweltnaturwissenschaften sowie an der Universität St. Gallen das Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen. In der weiteren Folge hat er die Liechtensteinische Rechtsanwaltsprüfung erfolgreich abgelegt. Stefan Hassler wird die Stelle als Leiter des Amtes für Umwelt im März 2020 antreten.Kontakt:Ministerium für Inneres, Bildung und UmweltMartina Tschanz, GeneralsekretärinT +423 236 60 93M +423 799 60 93Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100835806