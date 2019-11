Die frühere Partei- und Fraktionschefin bei der AfD in Sachsen löst ihre Blaue Partei auf. Die Partei hatte bei den Wahlen in Ostdeutschland schlecht abgeschnitten.

Nach Wahlschlappen in Sachsen und Thüringen will sich die Blaue Partei der früheren AfD-Chefin Frauke Petry bis Jahresende auflösen. "Unser freiheitlich-konservatives Politikangebot ist sowohl in Sachsen als auch in Thüringen vom Wähler klar abgelehnt worden. Es ist daher konsequent, wenn auch schmerzlich, unser Projekt an dieser Stelle zu beenden", erklärte Petry am Dienstag in Dresden.

Die Auflösung der Partei sei am ...

