Wasserstoff sei einer der Kraftstoffe der Zukunft, sagt die Bundesregierung und will die Technologie in den nächsten Jahren gezielt fördern. Der Ulmer Forscher Maximilian Fichtner warnt davor, die Prioritäten falsch zu setzen.

Maximilian Fichtner ist seit 2013 Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm und stellvertretender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung sowie Sprecher des Excellenzclusters Polis der Hochschulen Ulm und Karlsruhe.

WirtschaftsWoche: Herr Professor Fichtner, bevor Sie sich auf das Erforschen neuer Batterien spezialisiert haben, waren Sie zwölf Jahre lang in der Wasserstoffforschung tätig. Nun haben gleich vier Bundesminister in Berlin ihre neue Wasserstoffstrategie vorgestellt. Vor allem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer betont auch die Rolle von Wasserstoff (H2) im Verkehr. Was halten Sie davon?Fichtner: Ich bin ganz und gar nicht gegen Wasserstoff als Energiespeichermedium. Nur muss man ihn dort einsetzen, wo er auch Sinn ergibt - und das ist eher nicht im Pkw, sondern im stationären Bereich, als Speicher in der Stromversorgung für volatile Erneuerbare, und teilweise auch im Schwerlastverkehr oder bei Schiffen, und natürlich in der Industrie.

Viele wünschen sich auch mehr Förderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...