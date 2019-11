San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arasan Chip Systems, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP für mobile und Automobil-SoCs, gab heute die sofortige Verfügbarkeit seines MIPI D-PHY IP bekannt, das die D-PHY v2.1-Spezifikation für Geschwindigkeiten von bis zu 4500 Mbit/s unterstütztArasan gab heute die sofortige Verfügbarkeit seines MIPI D-PHY IP gemäß der D-PHY-Spezifikation Version 2.1 bekannt, das Geschwindigkeiten von bis zu 4,5 GHz unterstützen kann. Das D-PHY v2.1 IP ist als Standard-Tx/Rx-Paar oder als "Nur Tx" oder "Nur Rx" für maximale Flächen- und Energieeinsparungen in Anwendungen erhältlich, in denen nur Tx oder Rx erforderlich sind. Arasan verfügt über einzigartige integrierte Testfunktionen für die eigenständigen Tx und Rx IP.Das schnellere D-PHY, das die MIPI D-PHY v2.1-Spezifikation unterstützt, ist auf Kamerasensoranwendungen in den High-End-Mobil- und Automobil-SoCs ausgerichtet. Arasan D-PHY IP ist nahtlos in unsere CSI Tx IP und CSI Rx IP integriert, die auch die höhere Geschwindigkeit von 4500 Mbit/s unterstützen, um eine MIPI Camera IP-Komplettlösung zu bieten. Arasans D-PHY sowie seine MIPI DSI und CSI IP werden seit 2006 von mehreren Kunden lizenziert.Kunden, die eine höhere Geschwindigkeit als die des D-PHY v2.1 IP benötigen, können sich für Arasans C-PHY v1.2/D-PHY v1.2 IP mit nahtlos integrierten DSI-2 IP und CSI-2 IP entscheiden.VerfügbarkeitDas C-PHY/D-PHY Combo IP im GDSII-Format ist auf den Prozessknoten 28nm und darunter für TSMC, GF und UMC verfügbar.Informationen zu ArasanArasan Chip Systems ist seit 2005 Mitglied der MIPI Association und ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und mobile Konnektivitätsschnittstellen. Die hochwertigen siliziumerprobten IP-Komplettlösungen von Arasan umfassen digitales IP, AMS PHY IP, Verification-IP, HDK und Software. Arasan verfügt über ein fokussiertes Produktportfolio, das sich an mobile SoCs richtet. Der Begriff "Mobil" hat sich in unserer zwei Jahrzehnte währenden Geschichte weiterentwickelt und umfasst inzwischen den gesamten Mobilproduktbereich, angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre über Smartphones und Tablets der 2000er Jahre bis hin zu den heutigen Automobilen, Drohnen und IoTs. Arasan ist mit seiner standardbasierten IP im Bereich der "mobilen" SoCs Vorreiter auf dem Gebiet dieser neuen Entwicklungen.Über eine Milliarde Chips mit Arasan-IP wurden bereits ausgeliefert, unter anderem an alle der Top-10-Halbleiterunternehmen.Pressekontakt:Dr. Sam BealMktg1@arasan.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=Aujzo43tyTcFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1017856/CphyDphyHVP.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/781235/Arasan_Logo.jpgOriginal-Content von: Arasan Chip Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132789/4430868