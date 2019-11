Defensivsektoren bleiben zurück - Finanzaktien profitieren von steigenden Anleiherenditen - Nach dem am Montag neue Rekordhochs erreicht wurden, startete die Wall Street am Dienstag positiv in den Handel, was mit den Hoffnungen rund um ein Phase eins Handelsabkommen zwischen den USA und China zusammenhängt. Aktuell beträgt der Dow Jones Industrial ...

