Tragödie in Mexiko: Neun US-Bürger sind von einem Drogenkartell ermordet worden - vermutlich weil sie in ihren SUVs für ein verfeindetes Kartell gehalten wurden.

Ein Drogenkartell hat im Norden Mexikos mutmaßlich aus Versehen drei Frauen und sechs Kinder getötet. Möglicherweise hätten die Angreifer die großen schwarzen SUVs der in Mexiko lebenden US-Bürger für Fahrzeuge eines rivalisierenden Kartells gehalten, sagte Sicherheitsminister Alfonso Durazo am Dienstag. Fünf Kinder wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus in ...

