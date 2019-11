STUTTGART (AFP)--Baden-Württemberg will das Klimapaket der Bundesregierung im Bundesrat in seiner bisherigen Form nicht mittragen. Dies kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag mit Blick auf die Beratungen am kommenden Freitag an. "Die Grünen werden kein Paket befürworten, das weder in der Wirkung noch in der notwendigen Geschwindigkeit hält, was es verspricht", sagte er in Stuttgart.

Der Bundesrat berät am Freitag über das Klimapaket der Bundesregierung, über die Gesetzesvorhaben wird aber noch nicht entschieden. Hauptkritikpunkt ist die CO2-Bepreisung, die aus Kretschmanns Sicht mit zehn Euro pro Tonne deutlich zu niedrig liegt. So ein Preis bringe keine Lenkungswirkung, sagte Kretschmann. "Das ist so nicht zustimmungsfähig".

Aber auch der Mindestabstand von Windrädern zu Wohngebieten, der im Klimagesetz der Regierung auf tausend Meter nach oben gesetzt wird, findet nicht die Zustimmung der Grünen, weil deshalb ein großer Teil der Standorte wegfällt.

Da sich Grüne und CDU in Kretschmanns Kabinett nicht in jeder dieser Fragen einigen konnten, werde sich Baden-Württemberg in der Länderkammer bei wesentlichen Punkten enthalten, erklärte ein Sprecher der Landesregierung. Enthaltungen werden im Bundesrat jedoch wie Ablehnungen gezählt.

Dabei kann Baden-Württemberg auf Unterstützung der anderen Länder mit grüner Regierungsbeteiligung hoffen. Baden-Württemberg plant dabei, über den Vermittlungsausschuss weitere grüne Forderungen im Klimapaket durchsetzen. Es gehe nicht um Blockade, sondern er wolle auf diese Weise versuchen, weitere Verbesserungen durchzusetzen, sagte Kretschmann.

