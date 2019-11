Communiqué de presse



Banque Profil de Gestion SA : Annonce des résultats au 30 septembre 2019

Genève, le 05 novembre 2019 - La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) a communiqué aujourd'hui ses résultats consolidés au 30 septembre 2019.

La Banque présente un résultat consolidé négatif net de CHF 1'015'592, après prise en compte des produits extraordinaires et des impôts au 30 septembre 2019, contre un résultat net négatif de CHF 714'572 au 30 septembre 2018, qui tenait compte de corrections de valeurs liées aux opérations d'intérêts.

Le total des revenus provenant des opérations d'intérêts, des commissions et des prestations de service, ainsi que les opérations de négoce, se sont élevés à CHF 9,64 millions au 30 septembre 2019 contre CHF 9,85 millions au 30 septembre 2018. Cette baisse est essentiellement due à une diminution des opérations d'intérêts, du fait que le résultat au 30 septembre 2018, tenait compte d'éléments exceptionnels.

Le résultat des opérations de commissions et de prestation de service a augmenté de KCHF 1'026. Le résultat des opérations de négoce et le résultat des opérations d'intérêts, ont quant à eux diminué de KCHF 166 et de KCHF 1'074 respectivement.

Les charges d'exploitation au 30 septembre 2019 sont en ligne avec le 30 septembre 2018 et se montent à CHF 10,1 millions.

Les amortissements ont légèrement augmenté de KCHF 14 et tiennent compte du goodwill pour un montant de KCH 446 au 30.09.2019.

La Banque présente un résultat opérationnel négatif de CHF 1'014'910 pour les neufs premiers mois de l'année 2019 contre un résultat opérationnel négatif de CHF 517'987 au 30 septembre 2018.

Le total du bilan est en hausse et s'inscrit à CHF 287,8 millions au 30 septembre 2019 contre CHF 262,1 millions au 31 décembre 2018.



Au 30 septembre 2019, la fortune brute de la Banque Profil de Gestion s'élève à CHF 2,9 milliards contre CHF 2,8 milliards au 31 décembre 2018, soit une augmentation des masses sous gestion de CHF 149 millions durant les neuf premiers mois de l'année 2019.

Les fonds propres de la Banque Profil de Gestion SA s'élèvent à CHF 55,6 millions et le ratio Tier 1 est de 48,2% au 30 septembre 2019.













COMPARATIF - COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (en francs suisses) 30.09.2019 30.09.2018 Ecarts Résultat des opérations d'intérêts 2'540'368 3'614'053 -1'073'685 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 5'562'199 4'536'092 1'026'107 Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 1'532'528 1'698'694 -166'166 Sous-total Revenus 9'635'095 9'848'839 -213'744 Autres résultats ordinaires 1'156 181'538 -180'382 Charges d'exploitation -10'148'423 -10'060'023 -88'400 Amortissements, corrections de valeur -502'738 -488'341 -14'397 Résultat opérationnel -1'014'910 -517'987 -496'923 Produits extraordinaires 201'406 - 201'406 Impôts -193'337 -196'585 3'248 Résultat minoritaire -8'751 - -8'751 Résultat net -1'015'592 -714'572 -310'020

La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Présidente de la Direction Générale.

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :

Banque Profil de Gestion SA

Silvana Cavanna

Présidente de la Direction Générale

Courriel : investorrelations@bpdg.ch

Téléphone : +41 22 818 31 31

www.bpdg.ch

