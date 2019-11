Als sichere Häfen geltende Währungen stehen derweil etwas unter Druck. So gab neben dem Franken auch der japanische Yen nach.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag zum US-Dollar deutlich unter Druck geraten. Am frühen Abend kostet die Gemeinschaftswährung 1,1069 US-Dollar. Am Morgen hatte sie zweitweise noch bei 1,1140 Dollar notiert. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro nach einem zwischenzeitlichen Anstieg am frühen Abend mit 1,0990 wieder wenig verändert zum Vortag. Der Dollar steigt derweil zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...