ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den jüngsten Rekordhochs am Schweizer Aktienmarkt kam es am Dienstag zu einer leichten Konsolidierung. Damit schloss sich der SMI den Entwicklungen in Europa an, wo die Indizes nach den jüngsten Aufschlägen eine Verschnaufpause einlegten. Übergeordnet stützen weiter die positiven Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit. Wie die "Financial Times" berichtet, erwägt die US-Regierung die Rücknahme von Strafzöllen auf chinesische Importe mit einem Volumen von 112 Milliarden US-Dollar. Sie waren Anfang September eingeführt worden.

Belastet wurde der Index dagegen von den Abgaben der defensiven Index-Schwergewichte, die mit der wieder gestiegenen Risikofreude der Investoren nachgaben. Novartis-Titel büßten 0,9 Prozent ein, Roche verloren 1,5 Prozent und für die Papiere von Nestle ging es um 0,9 Prozent nach unten.

Der SMI reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 10.273 Punkte, nachdem er am Vortag bei 10.354 Punkten noch ein Rekordhoch markiert hatte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 54,23 (zuvor: 61,96) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten gewannen Adecco 0,8 Prozent. Der Personaldienstleister hat im dritten Quartal vor dem Hintergrund andauernd schwieriger Bedingungen in mehreren Märkten weniger verdient und die Markterwartungen verfehlt. Allerdings verkauft Adecco seine auf medizinisches Personal spezialisierte US-Tochter Soliant Health für 612 Millionen US-Dollar in bar an die Private-Equity-Firma Olympus Partners. Das Geschäft habe lediglich begrenzte Möglichkeiten, außerhalb der USA zu expandieren, hieß es zur Begründung. Zudem hätten Hoffnungen auf eine Konjunkturbelebung vor dem Hintergrund der positiven Nachrichten zum Handelsstreit die Aktie gestützt, merkte ein Teilnehmer an.

Erneut gesucht waren die Bankenwerte. Hier ging es für CS Group (plus 0,5 Prozent) und UBS (plus 1,3 Prozent) nach oben. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf die weiter steigenden Renditen am Anleihemarkt.

November 05, 2019

