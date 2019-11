"Credit Risk Measurement and Management: Disruption and Evolution", herausgegeben von Amnon Levy and Jing Zhang, zeichnet die Entwicklung des Kreditrisikomanagements nach und enthält Beiträge des Wirtschaftswissenschaftlers Nouriel Roubini, des Mitbegründers von KMV und DCI Stephen Kealhofer, von Prudential CRO Nick Silitch sowie von anderen Vordenkern.

Moody's Analytics, ein führender Anbieter von Financial Intelligence, meldet heute die Veröffentlichung des Buches Credit Risk Measurement and Management: Disruption and Evolution", herausgegeben von den Experten von Moody's Analytics Dr. Amnon Levy, Head of Portfolio and Balance Sheet Research, und Dr. Jing Zhang, Global Head of Research and Modeling. Weitere Beiträge zu diesem Buch stammen von den MA-Experten Dr. Douglas Dwyer, Dr. Tony Hughes, Dr. Ashit Talukder, Elaine Wong und Dr. Pierre Xu.

Das von Risk Books publizierte Buch enthält 15 Kapitel mit einer repräsentativen Auswahl an verschiedenen Ansichten wichtiger Vordenker und Praktiker im Bereich des Kreditrisikomanagements. Die Beiträge stammen von Vertretern der Aufsichtsbehörden, Banken, Versicherungsunternehmen, Beraterfirmen, Analysten und Fintech-Querdenkern. Diese Beiträge untersuchen die Schnittstellen zwischen Technologie, gesetzlichen Anforderungen und geopolitischen Entwicklungen und liefern Schlussfolgerungen hinsichtlich der jeweiligen Einflüsse auf geschäftliche und betriebliche Prozesse.

"In den letzten Jahrzehnten haben Regulierungsbehörden, Fortschritte in der Informationstechnologie und politische Ereignisse ein unvorhergesehenes Maß an Veränderungen im Kreditrisikomanagement herbeigeführt", erklärte Levy. "Organisationen müssen das Zusammenspiel dieser Kräfte verstehen, um Kreditrisiken jetzt und in naher Zukunft zu bewältigen."

"Die Zukunft des Kreditrisikomanagements ist durch scheinbar unlösbare, neue Herausforderungen gekennzeichnet, darunter der Klimawandel und die weltweite Verschuldung", ergänzte Zhang. "Allerdings können sich Institutionen durch das Studium der Entwicklungen im Kreditrisikomanagement in der Vergangenheit besser auf den zukünftigen Umgang mit diesen Bedrohungen vorbereiten."

