The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.11.2019
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.11.2019
ISIN Name
GB00BP0S1D85 BCA MARKETPLACE PLC LS-01
IE00B0RZ0529 ALL.US EQU.A H-EUR
IE00B1CD5314 ALL.US EQU.AT USD
IE0000597124 AGIF V-A.GL EM.MA.A EO
KYG541352004 LEAF CLEAN EN. POST RED.
LU0035748226 VONTOBEL-JAP.EQUITY A-YN
LU0158135631 GL FAMILY STRAT.I-VALUE T
SE0010520981 KAPPAHL AB
US8902605083 TONIX PHARMA. DL-,001
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.11.2019
ISIN Name
GB00BP0S1D85 BCA MARKETPLACE PLC LS-01
IE00B0RZ0529 ALL.US EQU.A H-EUR
IE00B1CD5314 ALL.US EQU.AT USD
IE0000597124 AGIF V-A.GL EM.MA.A EO
KYG541352004 LEAF CLEAN EN. POST RED.
LU0035748226 VONTOBEL-JAP.EQUITY A-YN
LU0158135631 GL FAMILY STRAT.I-VALUE T
SE0010520981 KAPPAHL AB
US8902605083 TONIX PHARMA. DL-,001