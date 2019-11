(Im zweiten Absatz, erster Satz wurde korrigiert: mehr als ein Dutzend.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Telekom-Tochter T-Mobile US und der Wettbewerber Sprint sind bei ihrem angestrebten Zusammenschluss ein wichtiges Stück vorangekommen. Die US-Branchenaufsicht FCC stimmte dem milliardenschweren Fusionsplan zu, wie die Behörde am Dienstag in Washington mitteilte. Wie erwartet gaben die drei republikanischen Vertreter im Gremium grünes Licht, während die beiden demokratischen Kommissionsmitglieder dagegen waren. Zuvor hatte bereits das US-Justizministerium den Mega-Deal unter Auflagen genehmigt.

Am Ziel sind T-Mobile und Sprint trotzdem noch nicht, da mehr als ein Dutzend US-Bundesstaaten gegen die Fusion klagen. Sie fürchten, dass der Zusammenschluss des dritt- und viertgrößten Anbieters auf dem US-Mobilfunkmarkt den Wettbewerb einschränkt und zu Nachteilen für Verbraucher und Mitarbeiter führt. Solange der Rechtsstreit andauert, werden T-Mobile und Sprint die über 26 Milliarden Dollar schwere Transaktion nicht zum Abschluss bringen. Der Prozess soll im Dezember bei einem Bundesgericht in New York beginnen./hbr/DP/he

ISIN DE0005557508 US8520611000 US8725901040

AXC0378 2019-11-05/21:21