Zur Feier der Besten und Erfolgreichsten im Bereich Private Equity

Mercatus, die Datenplattform für private Kapitalgeber, hat heute seine Nominierung als Finalist für den SuperReturn Award für Innovationsleistung: Software-Dienstleister des Jahres bekanntgegeben. Bei den SuperReturn Awards werden die beeindruckendsten GPs, LPs, Berater und Service- und Technologieanbieter der Branche präsentiert.

"Es ist immer eine Ehre, von Branchenführern und -veteranen wie SuperReturn für erfolgreiche Innovationen ausgezeichnet zu werden", sagte Haresh Patel, CEO von Mercatus. "In vielerlei Hinsicht ist es, als wäre man in den 80er Jahren eingeschlafen und heute aufgewacht: Bei den Technologiesystemen und -plattformen vieler Privatkapitalgesellschaften hat sich nicht viel verändert. Die heutige Marktdynamik und das schiere Datenvolumen erfordern jedoch eine neue technologische Denkweise. Mit veralteten Lösungen geht das einfach nicht. Wir beginnen jetzt, diese Veränderungen zu beobachten und sind überzeugt, dass wir eine moderne, datengestützte Architektur für private Kapitalgeber an der Hand haben und damit eine beweglichere, besser vernetzte Infrastruktur für ein weiteres Jahrzehnt rapiden Wachstums schaffen können."

Mercatus stellt eine innovative Datenplattform für das Anlagen- und Investitionsmanagement bereit. Im Zentrum der Mercatus-Plattform steht die Möglichkeit, die wichtigsten Daten, die in Finanzmodellen, Dokumenten und Workflows enthalten sind, auf dynamische und systematische Weise innerhalb des gesamten Unternehmens zu verknüpfen. So können Daten effizient zentralisiert, genutzt und analysiert werden, um schnelle und genaue Investitionsentscheidungen zu treffen und datenreiche Berichte zu erstellen. Mercatus liefert als Erster eine moderne, mit mobilen Technologien kompatible, Umgebung für LPs, GPs und Portfoliounternehmen, um die dringend benötigte Datentransparenz über die gesamte Investor-Wertschöpfungskette bis hin zur Anlagen- und Standortebene zu erhalten.

Die SuperReturn Awards werden am 19. November im Zuge der SuperInvestor-Konferenz in Amsterdam präsentiert.

Um mehr über die Mercatus-Technologieplattform und unseren innovativen Ansatz für das Unternehmens-Datenmanagement für private Kapitalgeber zu erfahren, besuchen Sie www.gomercatus.com.

Über Mercatus

Mercatus ist die Datenplattform für private Märkte, mit der Anleger ihre Renditen maximieren, ihr Wachstum beschleunigen und Risiken minimieren können. Mercatus ist die einzige Plattform, auf der Asset- und Portfoliodaten systematisch genutzt und gesteuert werden können, um alle Arten von Überwachung, Analyse und Berichterstellung zu ermöglichen, um den heutigen dynamischen und komplexen Anforderungen gerecht zu werden. Viele der weltweit führenden Fonds nutzen Mercatus, um Multi-Asset-Investitionen im Wert von über 550 Mrd. US-Dollar in 118 Ländern zu verwalten. Mercatus hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält Niederlassungen in Europa und Indien. Weitere Informationen finden Sie unter www.gomercatus.com.

