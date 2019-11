Houston (ots/PRNewswire) - CEO wird digitalen Wandel und strategische Partnerschaften ansprechenProduktlinienleiter gehen in technischen Sitzungen auf Formationsauswertung, Bohrung, Komplettierung und Produktion einWeatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) stellt vom 11. bis 14. November 2019 anlässlich der 2019 Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) seine marktbesten Ölfeldtechnologien und branchenführende Vision vor.Am Montag, 11. November, wird Weatherford um 12 Uhr am Stand 8210 in Halle 8 die erste, von Production 4.0Intelligence betriebene Flussmessungslösung vorstellen. Mit dieser Technologie haben Betreiber die Möglichkeit, sowohl ihre Kapital- als auch Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die Häufigkeit und Genauigkeit der Bohrlochtests zu steigern.Am Dienstag, 12. November, wird Mark A. McCollum, Direktor und Geschäftsführer von Weatherford, um 13 Uhr in Konferenzhalle B bei der Forumsdiskussion die breitere Auslegung des digitalen Wandels, der weit über Technologie hinausgeht, ansprechen und erläutern, warum es dazu starker strategischer Partnerschaften, Zugriff auf spezialisierte Kompetenzen, flexible Teambildung und einer Kultur des schnellen Umdenkens ("Fail-fast") bedarf.Drei Weatherford Produktlinienleiter werden bei der ADIPEC technischen Konferenz technologische Fortschritte in der Formationsauswertung, Bohrung, Komplettierung und Produktion besprechen:- Mark Hopmann, President of Completion: "Unconventional: The NextStep Change" [Unkonventionell: Der Wandel des nächsten Schrittes](Dienstag, 12. November, 11:30 Uhr, Konferenzhalle A)- Kyle Chapman, President of Production: "Creating IndustryPartnerships to Maximize Operational and Commercial Value"[Branchenpartner gewinnen zur Maximierung von Betriebs- undHandelswerten](Mittwoch, 13. November, 9:30 Uhr, Konferenzhalle A)- Etienne Roux, President of Drilling and Formation Evaluation: "NewBusiness Models for Oil and Gas: Integrating Operators and ServiceProviders" [Neue Geschäftsmodelle für Erdöl und Erdgas: Integrationvon Betreibern und Serviceanbietern](Mittwoch, 13. November, 11:30Uhr, Konferenzhalle A) Weiterhin wird Weatherford in einer Reihe von täglichen, 15-minütigen technischen Darbietungen am Stand auf die Herausforderungen und Chancen bei der Formationsauswertung, bei Bohrungen, Komplettierung, Produktion und Intervention eingehen:- 11 Uhr: Integrate Drilling Technologies to Safely Reach TD andMaximize Reservoir Exposure (Integration von Bohrtechnologien zursicheren Erzielung von TD und Maximierung der Reservoirfreilegung)- 11:30 Uhr: Never Sidetrack Off a Cement Plug Again Using aSingle-Trip Openhole Cement and Sidetrack System (Nie wieder voneinem Zementstopfen ausgehend operieren mithilfe eines Single-TripOpenhole Zement- und Umgehungssystems)- 12 Uhr: Be True to Your High-Flow Assets (Den hohen Fördermengengerecht werden)- 12:30 Uhr: Transform Downhole Uncertainty into Informed Decisions(Aus Unsicherheiten über das untere Bohrloch werden hochinformierte Entscheidungen)- 13:00 Uhr: Take Charge of Pressure Control (Kontrolle über dieDrucksteuerung)- 13:30 Uhr: Withstand the Test of Time with an Advanced P&A Service(Den Lauf der Zeit überdauern mit fortschrittlichem P&A Service)- 14:00 Uhr: Install the Upper and Lower Completion in Just One Trip(Obere und untere Komplettierung in nur einem Durchlaufinstallieren)- 14:30 Uhr: Maximize Production Performance Asset-Wide(Produktionsleistung ressourcenweit optimieren)- 15:00 Uhr: Rejuvenating Mature Fields (Wiederbelebung ausgereifterFelder)- 16:00 Uhr: Expedite Liner Installation, Establish Long-TermIntegrity, and Withstand High Pressures (BeschleunigteAuskleidungsinstallation, langfristige Integrität etablieren unddem Hochdruck standhalten)- 16:30 Uhr: VØ-Rated Cementer Significantly Reduces Costs in theArabian Gulf (VØ-bewertete Zementierung bewirkt beachtlicheKostenreduzierung in der Arabischen Golfregion) Informationen zu WeatherfordWeatherford ist eines der größten multinationalen Ölfeldserviceunternehmen, das der Erdöl- und Erdgasbranche innovative Lösungen, Technologie und Dienstleistungen liefert. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig, beschäftigt mehr als 24.000 Mitarbeiter und verfügt über ein Netzwerk von 620 Niederlassungen, zu denen Fertigungs-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Schulungseinrichtungen zählen.