Die Bundesregierung will noch diese Woche das Verbot von Plastiktüten verabschieden. Doch nicht alle Tragetaschen sind von dem neuen Gesetz betroffen.

Mit der Plastiktüte an der Ladenkasse soll bald Schluss sein: Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch ein Verbot der Tragetaschen aus Kunststoff auf den Weg bringen. Bei dem Gesetzentwurf von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, geht es um die typischen Tüten, die man im Supermarkt oder anderen Geschäften beim ...

