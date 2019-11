Die USA haben vergangenen Monat Strafzölle auf bestimmte Produkte aus der EU erhoben. Boris Johnson hat Trump nun in einem Telefonat aufgefordert, diese zurückzunehmen.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat zur Rücknahme der 25-prozentigen Zölle auf Waren wie schottischen Whisky aufgefordert. In einer Erklärung der Downing Street am Dienstag heißt es, Johnson habe Trump zudem gebeten, keine Zölle auf Autoexporte zu erheben.

"Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...