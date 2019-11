Trotz sich weltweit eintrübender Konjunkturaussichten erklimmen Aktienmärkte weltweit immer neue Höhen. Gerade die US-Indizes konnten in kurzer Zeit fast täglich neue Rekordstände erklimmen. Den Anfang machte der S&P 500 am 28. Oktober. Doch einem Experten zufolge war dies alles andere als Zufall.? Wirtschaftsaussichten weltweit trüben sich ein? Aktienmärkte sind dennoch im Rally-Modus? Stratege errechnet besten Börsenjahrestag des S&P 500 in 68 JahrenWirtschafts- und Finanzexperten ...

