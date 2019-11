Anleger in Asien haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Händler und Investoren warten auf klare Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China.

In Erwartung neuer Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China hielten sich die asiatischen Anleger am Mittwoch an den Aktienmärkten zunächst zurück. "Der Handelsstreit ist der Hauptgrund dafür, dass sich das globale Wachstum in den letzten 18 Monaten abgeschwächt hat. Wir würden uns wünschen, dass die Zölle zurückgefahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...