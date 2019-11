"Rhein-Zeitung" zu CDU/Thüringen:

"Die CDU steckt in Thüringen in einem klassischen Dilemma, aus dem es nur einen Ausweg gibt - die Christdemokraten müssen sich entweder auf die AfD oder die Linke zubewegen. Und so sehr sich die CDU auch winden mag. Es dürfte auf der Hand liegen, dass eine Tolerierung von Bodo Ramelow, der seit 2014 eine kluge und eher sozialdemokratische Politik in Thüringen betreibt, das deutlich geringere Übel wäre als eine Kooperation mit einer in großen Teilen völkischen AfD. Gerade im Osten würde es der CDU extrem helfen, wenn sie ihre ideologische Rote-Socken-Debatte der 90er-Jahre beenden würde und sich endlich pragmatisch verhielte. Dafür bräuchte es aber eine Partei mit einer führungsstarken Vorsitzenden, die einen solchen Schritt überzeugend durchsetzen kann. Da die Bundes-CDU aber im Machtvakuum feststeckt, lässt sie die Bürger jetzt vermutlich noch wochenlang daran teilhaben, wie sie gegen eine Wand rennt. Wer sich so hilflos und verbohrt verhält, darf sich nicht wundern, dass die Bürger ihr Kreuz bei der AfD machen."/yyzz/DP/he

