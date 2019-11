"Westfälische Nachrichten" zu Hartz-IV-Urteil:

"Es ist im Grundsatz auch richtig, Hartz-IV-Empfänger, denen es am Willen zur Mitarbeit mangelt, durch Kürzungen aufzurütteln. Die Mittel der Solidargemeinschaft sind begrenzt, sie müssen zielgerichtet eingesetzt werden. (...) Aber: Die Hartz-Regelsätze (...) spiegeln das wider, was zum Leben unbedingt notwendig ist (...). Da sind Straf-Kürzungen engste Grenzen gesetzt. Diese Gesellschaft darf niemanden in existenzielle Not stürzen lassen - selbst den Unwilligen nicht. Diese Grenzen der Sanktionen haben die Richter noch einmal konkretisiert - nicht mehr und nicht weniger. Wer nun das gesamte Hartz-IV-System infrage stellen will, missbraucht das Urteil."/yyzz/DP/he

