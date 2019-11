"Münchner Merkur" zu Merkel/GroKo:

"Die im Dauerzerfall befindliche Koalition, die sich seit Monaten ihrem Ende entgegenzuschleppen scheint, braucht dringend Führung - nicht nur per SMS nach innen, sondern vor allem für jeden Bürger sichtbar nach außen. Sowohl beim nervtötenden Dauerstreit um die Grundrente als auch in der Außenpolitik, wo sich Heiko Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer weiter Scharmützel liefern. Merkel mag viel ihrer Autorität früherer Tage eingebüßt haben. Aber das Verlangen nach einer ordnenden Hand, die sich auch in der Verklärung eines Friedrich Merz zeigt, ist allgegenwärtig. Will Merkel bis 2021 regieren, muss sie sich ein Stück weit neu erfinden."/yyzz/DP/he

