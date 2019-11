Vor der UN-Weltkonferenz im Dezember warnen mehr als 11.000 Forscher vehement davor, dass kein Klimaziel der nächsten Jahre eingehalten wird - international und national. Mit weitreichenden Folgen.

Einig sind sich die Wissenschaftler längst, dass die Erderwärmung in unserer Zeit höher ausfällt als "es in den letzten vier Millionen Jahren jemals der Fall war", wie es Johan Rockström, Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), ausdrückt. Auch gebe es keine Zweifler mehr unter ihnen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. "Das erkennen inzwischen sogar die Dinosaurier - angesichts der gewaltigen wissenschaftlichen Belege", wie der schwedische Umweltforscher jene Kollegen nennt, die den Umbruch lange Zeit nicht für bewiesen hielten.

Die Forscher von Deutschlands renommiertestem Klima-Institut, dem PIK, gehen nun sogar noch einen Schritt weiter und verlassen den Boden, auf dem sich Wissenschaftler normalerweise bewegen. Zusammen mit 11.000 anderen wird Rockström dieser Tage vom Analytiker zum Aktivisten: "Die Klima-Wissenschaft rechtfertigt, dass man vom planetären Notstand spricht", sagt er nun, knapp einen Monat vor dem Uno-Weltklimagipfel. Der wurde wegen sozialer Unruhen von Santiago in Chile nach Madrid verlegt, soll aber Anfang Dezember stattfinden. Regierungsvertreter aus fast allen Ländern der Erde sollen bewerten, was vom Pariser Klimaschutzabkommen 2015 erreicht wurde und welche weiteren Vereinbarungen nötig sind.

Mehr als 11.000 Wissenschaftler aus 153 Ländern, darunter 871 Forscher deutscher Unis und Institute, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...