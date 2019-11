Seit 1986 sind immer mehr der oben genannten Verordnungen oder Normen zum Teil mit Gesetzescharakter in Kraft getreten. Die meisten sind bereits mehrfach überarbeitet worden - und trotzdem liefern viele Hersteller nach wie vor die baugleichen Armaturen und Pumpen aus wie vor 30 Jahren. Lediglich der mitgelieferte Papierberg wird größer. Sicherlich gibt es Prüfungen, die in ihrer ersten Fassung vielleicht sinnvoll waren. Aber als Fachmann kann man in der Zwischenzeit durchaus die Meinung gewinnen, dass viele der Verordnungen sowie deren Prüfung und Zertifizierung nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Dies zeigen einige Beispiele.

Fire-Safe: Sonder- statt Graugussgetriebe

Der sogenannte Fire-Safe-Test nach ISO 10497 beziehungsweise API 607 simuliert einen Brand in einer Anlage. Der Test soll sicherstellen, dass eine zertifizierte Armatur eine gewisse Zeit im Feuer übersteht, dabei dicht bleibt, mit Wasser abgeschreckt werden kann, dabei weiterhin die Dichtigkeit bewahrt und auch nach einmaligem Betätigen noch weitestgehend dicht ist. Der Gedanke und die Absicht hinter diesem Test ist durchaus sinnvoll. Er hat jedoch mit der heutigen Realität nur noch wenig zu tun.

Zum einen ist es problemlos möglich, mit der gleichen unveränderten Konstruktion beliebig viele Tests zu machen - solange bis man mit etwas Glück eine Armatur prüft, die den Test tatsächlich besteht. Auch wenn die Versuchskosten hoch sind, ist dieses Vorgehen immer noch preiswerter, als die gesamte Konstruktion zu verändern und die komplette Serie teurer aufbauen zu müssen. Zum anderen ist eines der wichtigsten Bauteile bei einem solchen Test nicht die Armatur selbst, sondern das zugehörige Handgetriebe. Mittlerweile ist es industrieller Standard, dass diese Getriebe sehr billig aus Grauguss aufgebaut sind und dass die Lagerung weich auf weich - also Grauguss auf Grauguss - stattfindet. Lediglich die Schmierung erlaubt, dass der Wirkungsgrad solcher Getriebe annehmbar ist.

Nach dem oben genannten Versuch sind aber sämtliche Schmiermittel des Getriebes schlicht verbrannt und nicht mehr vorhanden. Jegliches Drehmoment, das auf das Getriebe aufgebracht wird, verpufft in der Reibung der Graugussteile. An der Armatur kommt kein Drehmoment mehr an. Viele Hersteller setzen daher hochwertigere Getriebe ein, um den Test bestehen zu können. Das Getriebe ...

