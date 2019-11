Spaniens führender Arzneimittelhersteller betreibt nahtlose Kundenbindung über alle Interessengruppen hinweg persönlich, per E-Mail und im Web

Veeva Systems (NYSE:VEEV) gab heute bekannt, dass sich Almirall für Multichannel Veeva CRM entschieden hat, um im Zuge der Umstellung des Geschäfts auf Spezialpharmaka in allen Kanälen ein nahtloses Kundenerlebnis bereitzustellen. Die Einführung von Multichannel Veeva CRM bei Almirall baut auf dem Erfolg von Veeva Vault PromoMats auf, das die Firma für gewerbliche Inhalte und digitales Assetmanagement verwendet.

"Wir haben unsere Geschäftsstrategie vor Kurzem von der Grundversorgung auf die Spezialisierung in Dermatologie und Hautkrankheiten umgestellt, wodurch unsere Kunden zu einer vollkommen anderen Zielgruppe gehören", meinte Carlos Sosa, Director of Global Sales Operations Excellence bei Almirall. "Veeva CRM gibt unseren Teams eine erstklassige Lösung an die Hand, um auf unsere schnell wechselnden geschäftlichen Anforderungen reagieren und unsere neuen Kunden individuell ansprechen zu können."

Bei Spezialpharmaka erfordert Kundenbindung eine umfassende Produktkenntnis und die Fähigkeit, verschiedene Interessengruppen innerhalb einer Gesundheitsorganisation steuern zu können. Veeva CRM stellt den Außendienstteams bei Almirall Echtzeitübersichten für Gespräche mit unterschiedlichen Interessengruppen zur Verfügung, um intelligente, den Richtlinien entsprechende Interaktionen mit den richtigen Kunden in den richtigen Kanälen durchführen zu können.

"Mit Veeva CRM kann Almirall schnell eine neue kommerzielle Strategie implementieren und dabei sicherstellen, dass ein nahtloses Kundenerlebnis geboten wird", sagte David Logue, Senior Vice President of Commercial Strategy bei Veeva Europe. "Wir möchten aktiv mithelfen, die Kundenbindung in der Branche durch relevante und zeitgerechte Konversationen zu transformieren und dabei ein komplettes Bild über den Kunden vorliegen zu haben."

Als Element von Multichannel Veeva CRM implementiert Almirall Veeva CRM, Veeva CLM, Veeva CRM Events Management, Veeva CRM Engage Meeting und Veeva CRM Approved Email.

Erfahren Sie auf dem Veeva Commercial Medical Summit Europe vom 3. bis 5. Dezember in Barcelona mehr darüber, wie Multichannel Veeva CRM Unternehmen in die Lage versetzt, die Kundenbindung zu transformieren und dabei die Compliance einzuhalten. Die Veranstaltung richtet sich an Kunden von Veeva und geladene Gäste. Melden Sie sich an und werfen Sie einen Blick auf das Programm unter veeva.com/eu/summit.

Weitere Informationen zu Multichannel Veeva CRM finden Sie unter: veeva.com/eu/CRM

