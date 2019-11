Vom me too zum Branchenprimus der Baugruppenreparatur und Nachbearbeitung: Seit der Einführung des ersten patentierten mittelwelligen Infrarot-Reworksystems im Jahr 1997 hat Ersa weltweit einige tausend Reworksysteme und Reworkstationen ausgeliefert und installiert. Heute finden Reworksysteme ihre Anwendung in der Elektronikfertigung, der Produktentwicklung, im Test und in der Analyse. Wo auch immer im Einsatz, erhalten sie die Wertschöpfung der Kunden. Das will Ersa nun mit der Präsentation der jüngsten Familienmitglieder auf der productronica 2019 noch weiter toppen. Mit den drei Hybrid-Reworksystemen HR 500, HR 550 XL und HR 600/3P forciert das Unternehmen die stetige Weiterentwicklung der Technologie zum Nutzen der Anwender.

Unabdingbare Reworksysteme

Durch die stetigen Neuentwicklungen der Elektronik in allen Industriefeldern entstehen beinahe täglich neue Löt- und Reparaturaufgaben. Heutige Systeme müssen die Klaviatur der elektronischen Baugruppe beherrschen, seien es Bauelemente der Baugröße 01005 bis hin zu äußerst leistungsfähigen und teilweise sehr großen Komponenten wie BGAs mit Kantenlängen von 120 x 120 mm. Gerade bei großen Platinen und Komponenten gewinnt die individuell angepasste Vorheizung der Baugruppe an Bedeutung, um einen Verzug der Platine zu vermeiden. Doch damit nicht genug: Auch weiterhin entstehen neue Bauteilformen, die neuartige Ausführungen der Lötverbindungen notwendig machen.

Selbst die Null-Fehler-Produktion vermag es nicht, Reworksysteme zu verbannen: Die vielfältigen Einflussfaktoren führen trotz bester Ausrüstung und hochqualifiziertem Personal dazu, dass sich zum Beispiel beim Produktneuanlauf Fehler einschleichen, die korrigiert werden müssen. Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abdecken zu können, ist die Flexibilität der Reworksysteme ein wichtiger Parameter. Das gilt sowohl für Entlöt- und Lötprozesse, die möglichst universell und ohne aufwändiges Zubehör erfolgen müssen, als auch für die Bauteilplatzierung. In der klassischen Reparatur werden Bauteile wie BGA, MLF oder QFP ausgelötet und durch neue ersetzt. Im Service-Einsatz werden defekte Baugruppen teilweise durch einfaches Nachlöten in Funktion gesetzt. SMT-Stecker und Sockel sowie Sonderbauformen sind dabei herausfordernd, lassen sich aber in der Regel ebenfalls sicher bearbeiten.

Mehr Entwicklungen, mehr Systeme

Die Entwicklungsabteilungen vieler namhafter Hersteller nutzen Reworksysteme beim Prototyping. Neue Gehäuseformen oder Bauteile werden dabei erstmals bestückt und gelötet. In noch häufigeren Fällen werden erste Baugruppen mit neu programmierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...