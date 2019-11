Der Zinkmarkt bleibt wohl bis auf weiteren in einem Angebotsdefizit. Darauf deuten sowohl die Lagerbestände an der London Metal Exchange (LME) als auch die Fördertrends hin. Das Angebotsdefizit aus dem vergangenen Jahr hat damit weiter Bestand, obwohl mit 13 Mio. weltweit rund 500.000 Tonnen mehr als 2017 produziert wurden. Weltgrößte Produzenten waren nach Angaben des US Geological Survey vom Februar 2019 China mit 4,3 Mio. Tonnen, gefolgt von Peru mit 1,6 Mio. Tonnen und Australien mit 940.000 Tonnen. Rund 47 % davon wurden für Korrosionsschutz von Eisen- und Stahlprodukten durch Verzinken genutzt.

