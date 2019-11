Die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) hat in ihrer jüngsten Prognose einen Anstieg des weltweiten täglichen Rohölbedarfs von derzeit rund 100 Mio. Barrel auf über 110 Mio. Barrel bis 2040 in Aussicht gestellt. Energiebedarf nimmt weltweit zu Die OPEC in Wien hat in ihrer jüngsten Einschätzung die Bedeutung von Erdöl bis zum Jahr 2040 erläutert. Die Experten gehen davon aus, dass das schwarze Gold noch einen Anteil am Energiemix von 28 % haben wird. Auf Platz zwei wird Kohle durch ...

