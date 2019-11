Carlisle CM Europe ist Europas führender Hersteller für Dach- und Dichtungsbahnen. Pro-duktionsstätte ist das Werk Waltershausen, das im September 2018 eröffnet wurde. Das Unternehmen stellt für die Bahnenbeschichtung sein eigenes Polymerbitumen her. Im Produktionsverfahren werden Rohbitumen und Öle mit Polymeren sowie Mineralstoffen gemischt. Das fertige Material wird an eine Beschichtungsanlage und damit zum weiteren Herstellungsprozess geführt. Zur Erweiterung der Produktionskapazität benötigte Carlisle eine weitere Anlage. Diese sollte einen höheren Automatisierungsgrad haben als die vorhandene Technologie und durch umfangreiche Sensorik und Visualisierung eine hohe Transparenz und Reproduzierbarkeit der Prozesse sicherstellen. Die Hans-Jürgen Keil Anlagenbau GmbH & Co. KG aus Bohmte erhielt den Auftrag, eine solche Anlage zu konzipieren, zu installieren und die Anwender zu schulen.

Mehrere Prozesse verbunden und gesteuert

Bei der Umsetzung des Auftrags stellte sich das Expertenteam des Anlagenbauers mehreren Herausforderungen, denn es ging um die Verbindung und Steuerung verschiedener Prozesse. Erstens müssen mehrere Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften zusammengeführt werden. Zweitens muss eine hohe Temperatur beim gesamten Herstellungsverfahren sichergestellt werden. Bei niedrigeren Temperaturen härten Komponenten oder die Gesamtmasse aus. Eine dritte Besonderheit: Das fertige Polymerbitumen muss eine sehr hohe Homogenität ohne ungelöste Feststoffeinschlüsse aufweisen.

Und so funktioniert die Keil-Anlage: Da eine durchgehende Produktbeheizung benötigt wird, werden alle Anlagenkomponenten mit ...

