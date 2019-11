Der erste SPAR Markt starteten im Sommer 2019 mit Too Good To go. Mittlerweile sind Too Good To go-Lebensmittelpakete in 55 SPAR Märkten erhältlich. Wöchentlich wird die ursprünglich aus Dänemark stammende Massnahme gegen Food-Waste in weiteren SPAR Supermärkten und SPAR express-Filialen implementiert. Anja Good von Too Good to go Schweiz ist die Ansprechpartnerin...

Den vollständigen Artikel lesen ...