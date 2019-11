Keine gravierenden Änderungen am österreichischen Zwiebelmarkt. Ein gut ausreichendes Angebot steht einer unverändert ruhigen Inlandsnachfrage gegenüber. Die erhofften Absatzimpulse am heimischen Markt lassen noch auf sich warten. Exporte können in überschaubaren Umfang laufend getätigt werden. Bildquelle: Shutterstock.com Preislich stößt man in...

