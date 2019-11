Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 650 Pence angehoben. Analyst Daniel Roeska geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass die Fluggesellschaft dank eines besseren Angebot-Nachfrage-Verhältnisses sowie der Übernahme von Air Europa in den kommenden zwölf Monaten überdurchschnittliche Erträge erzielen wird. IAG zähle zu den aktionärsfreundlichsten europäischen Airlines und sei zudem günstig bewertet./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 00:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-11-06/07:47

ISIN: ES0177542018