+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Auftragseingang der deutschen Industrie dürfte im September minimal gestiegen sein. Volkswirte erwarten einen Anstieg gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent, nachdem für August ein Minus von 0,6 Prozent gemeldet worden war. Die deutschen Auftragseingänge, die ihren Höhepunkt Ende 2017 gesehen hatten, lagen zuletzt wieder auf dem Niveau von 2016. Im zweiten Quartal waren sie um 0,9 Prozent gesunken, für die ersten zwei Monate des dritten Quartals steht bisher ein Minus von 1,4 Prozent zu Buche. Daran würde auch ein kleiner Anstieg im September nichts ändern. Und selbst der ist angesichts der Ergebnisse der Einkaufsmanagerumfrage für September keine ausgemachte Sache. Laut IHS Markit waren die Bestellungen im September nämlich so massiv wie seit April 2009 nicht mehr gesunken. Unternehmen meldeten demnach, dass Kunden Aufträge verschoben, reduziert oder sogar ganz storniert hätten. Die Vorgaben für die Produktion und damit das Bruttoinlandsprodukt (Veröffentlichung am 14. November) sind also nicht besonders günstig.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

ADIDAS (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 6.319 +8% 13 5.873 Betriebsergebnis 884 -2% 11 901 Erg vor Steuern 856 -6% 8 907 Erg nSt fortgeführte Geschäfte 627 -4% 10 656 Erg nSt und Dritten* 624 -5% 3 658 Erg/Aktie fortg. Geschäfte, unverwässert 3,13 -4% 11 3,26 * fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche

BMW (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 25.416 +3% 10 24.715 Umsatz Automobile 21.795 +3% 8 21.111 Umsatz Finanzdienstleistungen 7.509 +4% 6 7.219 EBIT 2.149 +25% 8 1.722 EBIT Automobile 1.526 +64% 8 930 EBIT Finanzdienstleistungen 558 +6% 6 528 Ergebnis vor Steuern 2.348 +29% 3 1.822 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.520 +12% 6 1.358 Ergebnis je Stammaktie 2,40 +15% 6 2,09

WIRECARD (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 727 +33% 6 547 EBITDA 210 +40% 5 150 EBIT 175 +41% 3 124 Ergebnis nach Steuern* 135 +39% 3 97 Ergebnis je Aktie 1,15 +47% 7 0,78 * entfällt vollständig auf die Aktionäre des Mutterunternehmens

HANNOVER RÜCK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Bruttoprämien 5.545 +11% 4 5.007 Kapitalanlageergebnis 371 -10% 4 412 EBIT 405 +62% 4 250 Ergebnis nach Steuern/Dritten 279 +64% 5 170 Ergebnis je Aktie 2,22 +57% 5 1,41 Combined Ratio* 98,0 -- 3 98,7 *Schaden-Rückversicherung

Weitere Termine:

06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q, Zaandam

07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Maintal

07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 3Q, Berlin

07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 3Q (8:30

Telefonkonferenz)

07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 3Q, Dortmund

07:30 DE/Tom Tailor Holding SE, Jahresergebnis, Hamburg

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q, Dettingen

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00

Telefonkonferenz)

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1H (10:00 PK in Wien), Linz

08:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin

08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate, Essen

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate, Wien

08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H, London

08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg

17:50 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate, Paris

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q, Büdelsdorf

22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q, San Diego

22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 1Q, New York

22:30 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 3Q, Englewood

Im Laufe des Tages:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q, Siena

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE 08:00 Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 51,4 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,4 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 51,1 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,8 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 51,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,2 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 50,1 11:00 Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm - US 14:30 Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,9% gg Vq 2. Quartal: +2,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,3% gg Vq 2. Quartal: +2,6% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:15 DK/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 (offenes Volumen) 10:15 SE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 500 Mio SEK Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 1 Mrd SEK 12:00 FI/Auktion 1,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2034 Auktion 1,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2047 im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.129,00 -0,08 S&P-500-Future 0,00 0,00 Nikkei-225 23.303,82 0,22 Schanghai-Composite 2.979,43 -0,41 +/- Ticks Bund -Future 170,42 0 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.148,50 0,09 DAX-Future 13.145,00 0,13 XDAX 13.151,31 0,12 MDAX 26.872,81 -0,15 TecDAX 2.901,33 0,59 EuroStoxx50 3.676,52 0,31 Stoxx50 3.321,65 0,19 Dow-Jones 27.492,63 0,11 S&P-500-Index 3.074,62 -0,12 Nasdaq-Comp. 8.434,68 0,02 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,42 -61

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer knapp behaupteten Eröffnung rechnen Händler am Mittwoch. Damit würde sich Europa den asiatischen Börsen anschließen, an denen es nach den jüngsten starken Gewinnen überwiegend ganz leicht abwärts geht. "Die Chance auf eine schnelle Auflösung der Konsolidierung nach oben ist aber gut", meint ein Marktteilnehmer. Viele Anleger säßen auf hohen Liquiditätsbeständen - nicht nur Warren Buffet mit seinen 128 Milliarden Dollar - und warteten nur auf Einstiegsgelegenheiten. "Der Markt setzt weiterhin auf eine Lösung des Handelsstreits und auf einen geregelten Brexit", sagt der Experte. Damit setze der Markt auch auf einen konjunkturellen Aufschwung und steigende Unternehmensgewinne im kommenden Jahr. Von daher dürften zurückgebliebene Zykliker und sogenannte Value-Titel auch weiterhin favorisiert werden. Aufgrund seines zyklischen Charakters bleibe der DAX damit erst einmal in der Favoritenrolle.

