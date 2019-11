Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat abgeliefert. Q3-Zahlen die - wenn man es unvoreingenommen sieht - überzeugen. Natürlich wird es Analysten geben, denen hier etwas am Wachstum fehlt, denen dort etwas an der Umsatzstruktur nicht gefällt, denen zu wenig Marge erzielt wird. Aber Wirecard ist derzeit ein Unternehmen unter Dauerbeschuß und Dauerbeobachtung, schwer sich dabei ausschließlich aufs Geschäft zu konzentrieren, erschwerend wenn bei jedem Geschäftskontakt die ersten 20 Minuten über die FT-Angriffe diskutiert wird. Also DIE Zahlen. Wir werden nicht werten, wir werden vergleichen. Wirecards ...

