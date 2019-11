Steigende Kurse an den Börsen locken Anleger zunehmend aus der Defensive. Gefragt sind Tracker von S&P 500 und MSCI World. Auch MSCI Europe-, MSCI Japan- und DAX-Werte landen in den Depots. 5. November 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Aufwärtstendenzen an den Aktienmärkten nutzen ETF-Anleger laut Händler zumeist zum Einstieg. "Über alle Anlageklassen hinweg machen die Käufe bei uns in der vergangenen Woche 59 Prozent aus", meldet Christian Dürr von der Commerzbank. Aktien-ETFs kämen auf einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...