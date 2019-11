1: Brauerei-Elektrode

Das für die Bierherstellung spezialisierte pH-Meter HI99151 von Hanna Instruments mit der maßgeschneiderten Spezialelektrode FC214D ist auf die unterschiedlichen Bedingungen während des Brauprozesses ausgelegt: Den pH-Wert messen Brauereien im Wasser, in der Maische, beim Läutern, Hopfen und Gären, aber auch zur abschließenden Qualitätskontrolle. Bei der Herstellung der Maische ist etwa eine Temperatur von 60 bis 70 °C sowie pH 5,2 bis 5,6 erstrebenswert, damit die enzymatischen Prozesse optimal verlaufen. Erschwerend kommt hinzu, dass der gemessene pH-Wert stark temperaturabhängig ist, Maische aber bei unterschiedlichen Temperaturen gemessen wird. Die Spezialelektrode verfügt über eine Titanhülle zum Schutz der inneren Glaselektrode. Die Hülle leitet Wärme schnell an den inte-grierten Temperatursensor weiter. So spricht die Elek-trode zügig an und das Gerät kann Temperaturschwankungen gut kompensieren. Ihre Spitze ist flach und mit einem Textil-Diaphragma versehen, was das Eindringen von Fest- und Schwebstoffen in die Elektrode vermeidet.

2: pH-Messung leicht gemacht

