Eigentlich ist ein harter BrExit ja gar nicht ausgeschlossen. Die anstehende Wahl in Großbritannien wird dahingehend zur Wundertüte. Und erst, wenn die geöffnet ist, würde absehbar, was denn wirklich passieren könnte. Trotzdem tun die Anleger so, als sei diese Büchse der Pandora wieder geschlossen, ohne dass es Folgen geben wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...