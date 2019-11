Die Auftragseingänge der deutschen Fabriken stiegen im September um 1,3% (Monat) - Die Auftragseingänge sanken in der deutschen Industrie im September gegenüber dem Vorjahr um 5,4% - Die Daten der deutschen Auftragseingänge zeigten im September eine gewisse Verbesserung, was darauf hindeutet, dass sich die Rezession im verarbeitenden Gewerbe in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...