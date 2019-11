DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der US-Konzern Xerox prüft eine mögliche Übernahme des PC- und Druckerherstellers HP. Die Xerox Holdings Corp erwäge ein Angebot für die HP Inc in bar und Aktien mit einem Marktwert von rund 27 Milliarden US-Dollar, sagten mit den Überlegungen vertraute Personen. Der Xerox-Board habe darüber am Dienstag diskutiert. Es gebe keine Garantie dafür, dass Xerox tatsächlich eine Offerte für HP unterbreiten werde oder eine solche erfolgreich wäre, sagten die Informanten. HP ist mehr als dreimal so groß wie Xerox. Ein mögliches Angebot müsste eine Prämie zum aktuellen Aktienkurs beinhalten. Xerox erwartet allerdings einen Gewinn in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar aus dem Verkauf seiner Beteiligung an einem Joint Venture mit Fujifilm.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

22:05 Fox Corp, Ergebnis 1Q

22:30 Liberty Global Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,9% gg Vq 2. Quartal: +2,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,3% gg Vq 2. Quartal: +2,6% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 23.303,82 +0,22% Hang-Seng-Index 27.712,99 +0,11% Kospi 2.144,15 +0,07% Schanghai-Composite 2.970,92 -0,69% S&P/ASX 200 6.660,20 -0,55%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Glaube an eine schnelle Einigung im US-chinesischen Handelsstreit hat an den Aktienmärkten Kratzer erhalten. In der Folge neigen die Indizes der Region zu leichter Schwäche. Laut Medienberichten aus China besteht die Volksrepublik auf einer Aufhebung der Zölle auf chinesische US-Importe, bevor ein Handelsabkommen mit den USA unterzeichnet wird. In Japan steigt der Nikkei-225 befeuert von der Devisenseite, denn der Yen gibt auf Tagessicht weiter nach. Allerdings kommt der Greenback mit den Schlagzeilen aus China von den Hochs etwas zurück. Auch an den chinesischen Börsen passiert nicht viel. In Südkorea präsentiert sich das Marktbarometer gut behauptet. Händler sprechen auch hier von einem lustlosen Handel mit dünnen Umsätzen. Allerdings gibt es vereinzelt Stimmen, die die Schlagzeilen aus China als Einstieg in die Abschaffung der Zölle werten. Andere halten dem aber entgegen, dass solange sich US-Präsident Donald Trump nicht konkret geäußert habe, eine derartige Interpretation verwegen sei. Suzuki büßen in Tokio 3,3 Prozent ein. Beim Motorrad- und Autohersteller hat sich die schwache Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 fortgesetzt. Der Mischkonzern Mitsubishi hat bei Bekanntgabe von Halbjahreszahlen die Liquidation der Ölhandelseinheit Petro-Diamond Singapore mitgeteilt. Der Kurs gewinnt 3,1 Prozent. Singapore Airlines verlieren derweil 2,1 Prozent. Die Fluggesellschaft hat zwar den Nettogewinn deutlich gesteigert, noch höhere Markterwartungen aber verfehlt.

US-NACHBÖRSE

Microchip Technology gaben um 3,5 Prozent nach, nachdem der Halbleiterkonzern mit gesunkenen Gewinn- und Umsatzkennziffern aufgewartet hatte. Die Zweitquartalszahlen verfehlten zudem knapp die Markterwartungen. Lending Club stiegen dagegen um 3,1 Prozent, der Kreditvermittler schnitt im dritten Quartal auf bereinigter Basis besser als gedacht ab. Die Verluste konnten deutlich eingegrenzt werden. Mit 9,2 Prozent ging es für Five9 noch deutlicher nach oben. Die Cloud-Software-Gesellschaft hatte die Marktprojektionen auf bereinigter Basis geschlagen und zugleich die eigene Jahresprognose angehoben. Bei Plantronics wurde der Ausblick dagegen gesenkt, die Aktie brach daraufhin um 27,1 Prozent. Diamondback Energy stürzten um 11,4 Prozent ab, der Öl- und Gaskonzern hatte mit seinen Drittquartalszahlen enttäuscht - vor allem die gesunkene Ölproduktion kam nicht gut an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.492,63 0,11 30,52 17,86 S&P-500 3.074,62 -0,12 -3,65 22,65 Nasdaq-Comp. 8.434,68 0,02 1,48 27,12 Nasdaq-100 8.210,18 -0,01 -0,49 29,70 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 988 Mio 952 Mio Gewinner 1.372 1.796 Verlierer 1.566 1.127 Unverändert 103 102

Wenig verändert - Der Dow kletterte zum Start erneut auf ein Allzeithoch, büßte aber die Gewinne im Verlauf aber fast vollständig wieder ein. Übergeordnet stützten weiter Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der besser als erwartete ausgefallene ISM-Index für den Dienstleistungssektor stützte nicht, zumal der IHS Markit Index in der zweiten Lesung auf den tiefsten Stand seit Februar fiel. Die Uber-Aktie verlor nach den Zahlen für das dritte Quartal 9,8 Prozent und rutschte zwischenzeitlich auf ein Jahrestief. Zusätzlich belastete das Ende einer Haltefrist. Boeing gewannen 2,1 Prozent. Chairman Dave Calhoun sagte beim Sender CNBC, dass CEO Muilenburg dieses Jahr weder einen Bonus erhält noch Aktienoptionen, bis die 737 Max wieder abhebt. Gleichwohl bekräftigte er sein Vertrauen in Muilenburg. Für T-Mobile US ging es um 0,7 Prozent nach oben, Sprint verloren 0,2 Prozent, nachdem die US-Wettbewerbsbehörde die geplante Fusion beider Unternehmen formell unter Auflagen genehmigte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,62 4,4 1,58 41,8 5 Jahre 1,66 7,1 1,59 -26,4 7 Jahre 1,77 8,0 1,69 -48,2 10 Jahre 1,86 7,8 1,78 -59,0 30 Jahre 2,33 7,1 2,26 -73,3

Am US-Anleihemarkt trieben sinkende Notierungen die Zehnjahresrendite um 7,8 Basispunkte auf 1,86 Prozent nach oben. Neben den weiter zuversichtlichen Tönen im Handelsstreit verwiesen Teilnehmer auch auf den besser als erwartet ausgefallenen ISM-Service-Index.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:14h % YTD EUR/USD 1,1075 +0,0% 1,1075 1,1131 -3,4% EUR/JPY 120,70 -0,2% 120,90 121,14 -4,0% EUR/GBP 0,8599 -0,0% 0,8599 0,8642 -4,5% GBP/USD 1,2880 +0,0% 1,2879 1,2880 +1,1% USD/JPY 108,98 -0,2% 109,16 108,85 -0,6% USD/KRW 1158,30 +0,2% 1156,22 1155,26 +3,9% USD/CNY 7,0018 -0,1% 7,0097 6,9943 +1,8% USD/CNH 7,0033 +0,0% 7,0015 6,9935 +1,9% USD/HKD 7,8318 -0,0% 7,8335 7,8343 0% AUD/USD 0,6890 -0,0% 0,6892 0,6923 -2,2% NZD/USD 0,6364 -0,3% 0,6381 0,6424 -5,2% Bitcoin BTC/USD 9.383,26 +0,7% 9.322,26 9.260,76 +152,3%

Der Dollar wertete weiter auf. Der Euro fiel im Gegenzug unter die Marke von 1,11 Dollar. Die US-Währung profitiere nach wie vor von der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger und der Zinssenkungspause, die die US-Notenbank in der vergangenen Woche angedeutet hatte, hieß es. Der Yuan wertet im Zuge der sich verdichtenden Anzeichen für ein erstes Abkommen zwischen den USA und China im Handelsstreit weiter auf und eroberte die wichtige Marke von 7,00 je Dollar zurück. Diese hatte er Anfang August erstmals seit elf Jahren durchbrochen, worauf die USA China Währungsmanipulation vorgeworfen hatten, mutmaßlich als Gegenmaßnahme im tobenden Handelsstreit.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,92 57,23 -0,5% -0,31 +17,7% Brent/ICE 62,60 62,96 -0,6% -0,36 +13,2%

Die Ölpreise wurden weiter von der Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits angetrieben. WTI kletterte um 1,1 Prozent auf 57,16 Dollar. Brent legte um 1,3 Prozent zu auf 62,92 Dollar zu. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch fallen die Preise etwas, nachdem ein US-Branchenverband am späten Dienstag mitgeteilt hatte, dass sich in der zurückliegenden Woche die Ölvorräte in den USA um 4,3 Millionen Barrel erhöht haben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.485,60 1.484,30 +0,1% +1,30 +15,8% Silber (Spot) 17,54 17,58 -0,2% -0,04 +13,2% Platin (Spot) 925,02 929,00 -0,4% -3,98 +16,1% Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,4% -0,01 +1,6%

Die Anleger zogen sich aus sicheren Häfen wie Gold und Anleihen weiter zurück. Die Feinunze Gold ermäßigte sich um 1,6 Prozent auf 1.485 Dollar auf den tiefsten Stand seit drei Wochen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-INNENPOLITIK

Im Zuge der US-Kongressuntersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump hat die Opposition den Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney, zur Zeugenaussage vorgeladen. Mulvaney wurde in einem Schreiben dreier Ausschussvorsitzender dazu aufgefordert, am Freitag vor den Gremien zu erscheinen. Dass er der Aufforderung nachkommt, ist allerdings unwahrscheinlich.

Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in den USA haben führende Sicherheitsbehörden des Landes indes vor erneuter Einmischung aus dem Ausland gewarnt. "Unsere Feinde wollen unsere demokratischen Institutionen untergraben, die öffentliche Stimmung beeinflussen und auf die Politik der Regierung einwirken", erklärten die Leiter der sieben wichtigsten US-Sicherheitsbehörden. Russland, China, der Iran und andere "bösartige ausländische Akteure" würden versuchen, in den Abstimmungsprozess einzugreifen oder die Meinungen der Wähler zu beeinflussen.

HANDELSBEZIEHUNGEN USA - GROßBRITANNIEN

Die USA und Großbritannien streben auch nach der jüngsten Kritik von US-Präsident Donald Trump ein Handelsabkommen nach dem Brexit an. Dies hätten sich Trump und der britische Premierminister Boris Johnson in einem Telefonat versichert, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses.

US-ÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der zurückliegenden Woche um 4,3 Millionen Barrel erhöht, wie aus Daten des privaten API hervorgeht. In der Vorwoche war ein Rückgang um 1,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,2 Millionen Barrel nach minus 4,7 Millionen eine Woche zuvor.

SPRINT/T-MOBILE US

Die Mobilfunkanbieter haben für ihre geplante Fusion eine wichtige Hürde genommen. Die US-Wettbewerbsbehörde FCC genehmigte das 26 Milliarden US-Dollar schwere Vorhaben nun formell unter Auflagen. In trockenen Tüchern ist die Fusion damit aber noch nicht. Zwar hat auch das US-Justizministerium dem Deal zugestimmt, Widerstand leistet aber noch eine Gruppe von Generalstaatsanwälten verschiedener Bundesstaaten unter Führung von Kalifornien und New York.

MITSUBISHI

Der japanische Mischkonzern Mitsubishi hat vor, seine Öl-Handelseinheit Petro-Diamond Singapore Ltd zu liquidieren. Das Unternehmen hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass die singapurische Einheit etwa 320 Millionen US-Dollar an Verlusten verbuchen würde, die aus Derivatehandel resultieren.

TESLA

Der US-Elektroautobauer soll sich die chinesische Contemporary Amperex Technology (CATL) als Batteriezulieferer gewählt haben für die Fahrzeuge, die im Reich der Mitte gefertigt werden. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, ist eine vorläufige Vereinbarung getroffen worden und die Lieferungen sollen ab dem kommenden Jahr starten.

VALE

Schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit dem folgenschweren Dammbruch in Brasilien: Der Bergbaukonzern Vale hat nach Erkenntnissen einer brasilianischen Regierungsbehörde vor dem Unglück im Januar Probleme an dem Bauwerk verschwiegen. Wäre die Behörde für Bodenschätze (ANM) ordnungsgemäß über die Mängel informiert worden, "hätte sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und das Unternehmen zu sofortigem Handeln drängen können, durch das die Katastrophe hätte verhindert werden können", erklärte ANM.

IPO/POSTAL SAVINGS BANK

An der Börse in Schanghai steht der größte Börsengang seit mehr als vier Jahren ins Haus. Die Postal Savings Bank of China Co will mit ihrem IPO bis zu 32,71 Milliarden Yuan (umgerechnet 4,2 Milliarden Euro) einnehmen und legt den Emissionspreis auf 5,50 Yen je Aktie fest.

