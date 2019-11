FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BMW haben am Mittwoch vorbörslich positiv auf die vorgelegten Quartalszahlen reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 0,9 Prozent bergauf. Laut Händlern hat das Ergebnis im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen. Lob gab es am Markt vor allem für das operative Konzerergebnis (Ebit), das etwas der mittleren Marktschätzung liege. Analyst Jose Asumendi von der Bank JPMorgan wertete es dabei in einem ersten Kommentar als besonders wichtig, dass das Ebit im Autogeschäft die Markterwartungen erfüllt habe./tih/mis

