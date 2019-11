Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Auch an anderen Anleihemärkten Europas hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen wenig verändert auf 170,43 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stagnierte auf minus 0,31 Prozent.

Neue Konjunkturdaten aus Deutschland sorgten allenfalls für moderate Belastung. Die deutsche Industrie hat im September deutlich mehr Aufträge erhalten als erwartet. Allerdings fiel das Resultat im gesamten dritten Quartal schwach aus. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht jedoch die Möglichkeit einer Bodenbildung. Ähnlich äußerten sich Bankanalysten.

Im Tagesverlauf stehen im Euroraum weitere Konjunkturdaten von Belang an. Veröffentlicht werden Umfragewerte aus dem europäischen Dienstleistungssektor und Einzelhandelszahlen aus dem gemeinsamen Währungsraum. In den USA ist es ruhiger. Allerdings melden sich dort, wie auch in Europa, einige hochrangige Zentralbanker zu Wort./bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0102 2019-11-06/08:56