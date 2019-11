Die Oesterreichische Post AG (Post) hat, wie du sicher weißt, von der Europäischen Zentralbank grünes Licht für ihre Bank (lies hier nach) bekommen. Jetzt wird intensiv an dem Aufbau der Bankgesellschaft gearbeitet. Wie ich höre, wird derzeit auch das Produktportfolio erstellt. Für Versicherungen und Finanzierungen will sich die Post Kooperationspartner holen. Was mich viel mehr beschäftigt ist jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...